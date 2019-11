Cruz Roja: El INDH se quedó corto con la cifra de heridos

El presidente de la Cruz Roja en Chile, Patricio Acosta, aseguró que la cifra de heridos en movilizaciones entregada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) se "quedó corta" y que, a nivel nacional, las personas con lesiones superan las 2.500.

"Las cifras que dio el Instituto (Nacional) de Derechos Humanos de heridos, de 1.570 (1.574 a las 22:00 horas de ayer), que creo que hoy día entregó un report se quedaron cortos, se quedaron cortos. Son más de 2.000, 2.500", afirmó a Cooperativa.



"Hay muchos atendidos que no van a la posta ni a los hospitales por temor a quedar detenidos. Nosotros los curamos y se van para la casa, y eso queda en la estadística nuestra, no queda en la estadística de los centros asistenciales, por lo tanto ha habido mucho herido que no está contabilizado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos", sostuvo Acosta.

El timonel de la Cruz Roja en Chile remarcó que "responsablemente puedo decir que son más de 2.500 hasta la fecha", atenciones que corresponden a "los lugares que estamos nosotros a nivel país".



En esa línea, explicó que el flujo de heridos es bien variable - considerando la afluencia de cada manifestación- y detalló que "no contabilizamos la gente con una pequeña herida, un corte pequeño que se le hace una curación y se le pone un parche. Nosotros no lo contabilizamos porque a veces los atendemos a la pasada. Vamos avanzando, alguien nos pide una atención y se lo hacemos".



Acosta precisó que tampoco consideran los efectos de los gases lacrimógenos, por los que muchos recurren a ellos con problemas en la vista o a la piel, a quienes terminan derivando o pidiéndoles salir de la zona.



"Por lo tanto, la cifra creo que es mayor", expresó el presidente de la Cruz Roja, quien advirtió que existen otros grupos que están prestando ayuda y cuyos números tampoco se conocen.