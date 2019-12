Desbordes respalda tesis de Piñera: "Organización militar" me hace absoluto sentido

El presidente de RN, Mario Desbordes, se cuadró con la tesis de Sebastián Piñera respecto a una organización de esquema "militar" operando detrás de los hechos de violencia extrema registrados en Chile desde el estallido de la crisis social.

"Un 18 de octubre -que nunca lo voy a olvidar- se desató una ola de violencia sistemática, profesional, organizada, con tecnología punta, que buscaba destruirlo todo. Querían incendiar el país (...) Vimos algo que nunca habíamos visto: una tecnología, una organización militar, una precisión, una voluntad de no respetar a nada y a nadie", dijo el Mandatario en entrevista con la cadena española SER.

"No es algo espontáneo"

Sus dichos fueron respaldados, en el Congreso, por Mario Desbordes: "Organización militar me hace absoluto sentido", dijo el timonel, que es miembro de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados.

"(La autoría de la violencia) no es solamente lumpen, no es solamente gente que aprovechó la oportunidad, no es algo espontáneo. Tengo la convicción de eso, y esperemos que haga el trabajo el Ministerio Público, que está de cabeza tratando de resolver esto", añadió el timonel.

"Hay cosas que no calzan"

En la oposición, los dichos de Piñera despertaron nuevas interrogantes, y el diputado DC Gabriel Silber anunció que citará al ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para que dé explicaciones ante la Comisión de Inteligencia, que él también integra.

"Obviamente hay cosas que no nos calzan. Si bien la información entregada a la Comisión de Inteligencia tiene el carácter de reservada y secreta, sí, obviamente, podemos señalar que nada de esto ha sido entregado con criterio de verosimilitud, gravedad y seriedad. Vamos a solicitar la citación del ministro del Interior a la Comisión de Inteligencia", dijo Silber.

