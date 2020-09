Diputado comunista acusa "pacto de silencio" en el Ejército por el caso de Romario Veloz

El diputado por la Región de Coquimbo Daniel Núñez (Partido Comunista) acusó que un "pacto de silencio" al interior del Ejército impide dar con los responsables de la muerte del joven ecuatoriano Romario Veloz Cortés, de 26 años, el 20 de octubre de 2019, en medio de las protestas sociales.

"Hay un pacto de silencio entre los militares involucrados de esa patrulla, que dispararon... Ellos saben quiénes estaban ahí. Saben quiénes dispararon", dijo Núñez en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en una sesión en la que estuvo presente el ministro de Defensa, Mario Desbordes.

"Lo que pasa es que, por algún motivo y por orden de alguien -que no sé quien es- no han dicho la verdad, y si no la han dicho en 11 meses, ¿por qué la van a decir en el mes 12?", cuestionó Núñez.

La Comisión de Derechos Humanos solicitó la realización de un sumario administrativo al interior del Ejército para dar con los responsables de la muerte de Veloz. Para Mario Desbordes, "no tiene mucho sentido que se realice el sumario -que pudiera exculpar o concluir que no hay antecedentes para sancionar a alguien- porque lo que importa es que un ente autónomo como el Ministerio Público y la Justicia chilena realicen, si corresponde, un juicio".

"La justicia se logra en la medida que hay igualdad ante la ley”, comentó el secretario de Estado.

Desesperado llamado de la madre

Intervino también en la sesión de la Comisión Mary Cortez, mamá de Romario, quien hizo un angustiante llamado a dar con los responsables de la muerte de su hijo.

"¿Qué más quieren que diga? ¿Qué quieren que haga? Por Dios, ¿qué quieren que haga para que haya justicia para Romario? ¿Qué quieren que haga? Pídanme lo que sea. Si quieren le entrego la vida, pero hagan justicia para Romario", señaló Mary Cortez.

Romario Veloz fue abatido el domingo 20 de octubre de 2019, impactado por una bala disparada por efectivos militares en contra de manifestantes en las cercanías del terminal de buses de La Serena.

