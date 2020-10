Diputado Hirsch denunció "detención arbitraria" de periodista que cubría protestas en Santiago

El diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista) ofició a los ministerios de Interior, Defensa y Secretaría General de Gobierno (SegeGob); a Carabineros y a la Contraloría General de la República por el caso de una periodista que fue detenida este viernes mientras cubría las protestas en Santiago.

El legislador y ex candidato presidencial denunció que Claudia Aranda, corresponsal chilena de la agencia de noticias Pressenza, "fue detenida sin absolutamente ninguna justificación".

El arresto Aranda se produjo esta tarde en las cercanías del Parque Forestal, a pocas cuadras de la Plaza Baquedano, donde se congregaron de nuevo los manifestantes en un encuentro que se caracterizó por los enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Luego fue llevada a la Tercera Comisaría de Santiago, donde permanece detenida.

"Han pasado cinco horas desde que me detuvieron y aún no sé por qué me detuvieron. Les pregunté la razón y no me han querido decir. Lo único que me dijo en su momento un sargento, muerto de la risa, fue: 'Ya te vamos a encontrar un cargo penal, Claudita". También recibí amenazas, burlas y maltratos", relató la reportera en un video que ella misma grabó y que fue compartido por Hirsch en su cuenta de Twitter.

Mensaje de este minuto de Claudia Aranda, periodista corresponsal de @pressenza detenida hoy sin motivo alguno por Carabineros.



Ministro @victorperez_v debe ordenar su libertad inmediata.@jaimebellolio ¿dónde queda la libertad de prensa? pic.twitter.com/gWwItkyDx9 — Tomas Hirsch (@tomashirsch) October 24, 2020

"Mientras Claudia les pedía la autorización a los carabineros, puesto que no las tenían, simplemente la tomaron y, arrastrándola, se la llevaron detenida, sin explicar el motivo, sabiendo que es una periodista, agrediéndola, amenazandola, diciéndole que ya iban a encontrar algún motivo para acusarla", afirmó el parlamentario.

"Esto es una arbitrariedad total", remarcó.

En un oficio de cuatro puntos, el diputado humanista pidió a las autoridades gubernamentales y policiales informar las "razones fundadas de la detención" de la periodista; las "razones por las que se realizó el control de identidad y los indicios tenidos a la vista para iniciar el procedimiento en virtud del artículo 85 del Código Procesal Penal"; y "si el control de identidad se ajusta a los protocolos establecidos por la institución a fin de resguardar los derechos del controlado, especialmente el derecho a la integridad física y la publicidad de los actos realizados por la autoridad, como son la comunicación del motivo del procedimiento y el nombre del agente que lo realiza".

Por último, Hirsch exigió aclarar "si es política del Gobierno la detención de periodistas acreditados en manifestaciones cuando no existe indicio alguno de comisión de simples delitos, crímenes o faltas, y, en caso de ser negativa la respuesta, las razones de por qué se tomó detenida a una persona con esa calidad y sin indicio alguno de la comisión de delito, crimen o falta".

A su vez, Hirsch solició que "se inicie un sumario administrativo por las faltas a la ley y protocolos institucionales para la realización del control de identidad establecido en el artículo 85 del Código Procesal Penal, como también por el ocultamiento de las identidades de los agentes policiales que lo realizaron".