"Esto es mutilación: La policía en Chile está dejando ciegos a los manifestantes" es el reportaje que realizó el medio estadounidense The New York Times (NYT) sobre el más de centenar de casos de personas que han sufrido daños oculares producto del disparo de balines por parte de Carabineros.

El Colegio Médico de Chile estima que, hasta el 8 de noviembre, existen 151 pacientes con trauma ocular severo, lo que suma a las 32 personas con traumatismo ocular en el globo abierto.

El caso más reciente y que ha conmocionado a la opinión pública es el del estudiante Gustavo Gatica quien, durante las manifestaciones en Plaza Italia, recibió balines en sus dos ojos.

Según el informe médico, el joven de 19 años perdió la vista en uno de sus ojos y los médicos intentan salvarle el otro para evitar que tenga una ceguera total.

El NYT realizó un reportaje con testimonios de algunas de estas más de 180 personas exponiendo las consecuencias físicas y emocionales que han debido enfrentar.

"Me llega un perdigón en el ojo, carabineros me pesca del pelo me lleva hasta la camioneta, se empezaron a burlar de mi que iba a perder la vista", relató un joven en las imágenes evidentemente afectado.

Mira el reportaje: