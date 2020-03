Experto explicó "asombrosos errores" del análisis de Alto Analytics: "Desinforma más de lo que informa"

Ricardo Baeza-Yates, director de Tecnología de NTENT, compañía de búsqueda semántica de California, realizó un análisis del informe de redes sociales en Chile preparado por Alto Analytics, que presuntamente demostraba la injerencia extranjera en la crisis social chilena y colombiana.

El experto señaló que se identificaron una serie de "asombrosos errores", metodológicos y conceptuales, que dificultan enteder el informe y le quitan credibilidad debido al sesgo que existe en algunas muestras.

En un texto publicado en el portal Medium, Baeza explicó que desde Alto Analytics "no tienen claro lo que significa desinformación", apuntando además que "desconocen que las distribuciones de creación de contenido en la Web son muy sesgadas y lo que ellos llaman anormal es absolutamente normal".

El director de Tecnología de NTENT sostuvo que uno de los errores metodológicos más notorios que existen en el informe se ve reflejado en las fuentes exactas de datos y los métodos de medición utilizados.

"Primero dice que usaron 88 millones de resultados, sin especificar de dónde vienen para saber que son los 'resultados'. Segundo, dice que analizaron cerca de 6 millones de identidades digitales sin especificar de nuevo las fuentes y si se dieron el trabajo de eliminar identidades duplicadas entre distintas redes sociales. Tercero, hablan de perfiles influyentes sin definir que significa influyente", fustigó Baeza.

"Desinforma más de lo que informa"

Otro error que da cuenta el informático es que desde la empresa española no consideran que las redes sociales no sean demográficamente representativas, entendiendo que la información que se puede lograr obtener de ahí presenta sesgos significativos.

Los datos obtenidos desde redes sociales "no incluye a los más pobres y a los más viejos que no tienen acceso a Internet. Por esta razón, sin ponderar cada segmento geográfico de acuerdo a datos censales, si la opinión es a favor o en contra de un gobierno no se puede determinar correctamente".

Además, Baeza enfatizó que el informe "no define las medidas usadas (para obtener las muestras), con lo que los resultados son difíciles de interpretar e imposibles de reproducir".

"Se podrían rescatar parte de los resultados si todas las deficiencias mencionadas anteriormente se corrigieran. Hasta que eso ocurra, esta publicación desinforma más que informa, contradiciendo el objetivo de la misma", sentenció.