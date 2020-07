Fabiola Campillai: Tengo fe en que se hará justicia para que nunca más en Chile exista otra Fabiola

Fabiola Campillai, quien perdió la visión de ambos ojos tras ser golpeada con un objeto contundente, presuntamente una bomba lacrimógena, dijo esperar que se haga justicia en su caso "para que nunca más en Chile exista otra Fabiola".

Esta semana se conoció un registro de GoPro de Carabineros del 26 de noviembre, el día en el que la mujer recibió el impacto en las cercanías de su casa, en la comuna de San Bernardo, cuando se dirigía a trabajar en el turno de noche en la empresa Carozzi.

En el video -que obligó a aplazar el cierre del sumario policial- se escucha a los carabineros decir "¿se la pitió, verdad?" "El Matu (capitán Patricio Maturana Ojeda) parece que le pegó, le pegó con una...", mientras que otro funcionario señala "tranquilo, tranquilo, si no llegó".

En conversación con 24 Horas, Campillai dijo que para ella "justicia es que me devuelvan mis ojos. Eso es justicia".

"No entendemos que, habiendo un video, no haya ningún sancionado, ningún carabinero congelado", expresó, cuestionando que "sigue la patrulla operando, siguen saliendo a la calle, siguen haciendo su vida normal mientras que yo he tenido que aprender a vivir de nuevo".

"Tengo mucha fe en Dios en que se hará justicia para que nunca más en Chile exista otra Fabiola que tenga la mala suerte de encontrar de frente a un ser asesino", expresó.

El registro -que es parte de la investigación penal- fue publicado por La Voz de los Que Sobran este jueves.