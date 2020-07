"¿Se la pitió, verdad?": El video que complica a Carabineros en caso Campillai

Un registro de GoPro de un funcionario policial complica a Carabineros en la investigación por las lesiones sufridas por Fabiola Campillai, quien perdió la visión de ambos ojos tras ser golpeada con un objeto contundente, presuntamente una bomba lacrimógena.

Campillai recibió el impacto el 26 de noviembre en las cercanías de su casa, en la comuna de San Bernardo, cuando se dirigía a trabajar en el turno de noche en la empresa Carozzi, donde se desempeñaba desde hace unos años.

En el video, según el sumario administrativo de Carabineros -que está incluido en la investigación del Ministerio Público-, se escucha la expresión "¿se la pitió, verdad?".

"Se aprecia una situación poco clara respecto a una exclamación realizada por personal de Carabineros al momento del tercer disparo realizado por el capitán Patricio Maturana Ojeda, de la cual uno de los funcionarios, el cual no ha sido identificado, indica: 'tranquilo, tranquilo, si no llegó'", dice el mayor Jorge Guita, el entonces fiscal de Carabineros en el caso, en su informe del 20 de febrero pasado.

Según lo informado por La Tercera, Guita añadió que "sumada a dicha situación, al término del video (grabado con cámara GoPro del capitán Jaime Fernández) en la patrulla compuesta por el capitán Fernández Sepúlveda, el conductor y otro funcionario del cual aún no se mantienen antecedentes, se produce un breve diálogo, utilizando la expresión '¿se la pitió, verdad?' 'El Matu parece que le pegó, le pegó con una...', dicho que a opinión de este fiscal en comisión debe ser investigado".

Esto llevó al persecutor de la policía uniformada a resolver que era improcedente "realizar una conclusión de cómo ocurrieron los hechos y establecer o desvirtuar la participación de personal de Carabineros en las lesiones" de Campillai, pidiendo -además- la designación de un nuevo fiscal de Carabineros.

Los nuevos antecedentes obligaron a la institución a aplazar el cierre del sumario, según el matutino.

A la fecha, no hay formalizados por este caso. (Foto: EFE)

En el sumario, que continuó el fiscal de la policía Miguel Gatica, se tomó declaración a unos 15 funcionarios, donde algunos, como el carabinero Christian Aravena, dicen no recordar "haber escuchado nada respecto a eso"; mientras que el aludido capitán Maturana asegura que "solo me di cuenta de esto (el comentario) una vez que revisé el video y no sé a qué se deben", y asegura no haberse percatado de personas heridas.

Campillai "no encuentra respuesta de lo que le hicieron"

Respecto a la situación de Campillai, un informe del Servicio Médico Legal (SML) -en el anexo exploración psicológica- muestra que ella " ya no tiene rabia, aunque sabe que su agresor sigue trabajando y haciendo su vida normal. Utiliza medicamentos para dormir. Tiene miedo a los carabineros, porque sabe el nivel de agresividad que tienen, porque los vio desde su casa, antes de su agresión. No encuentra respuesta de lo que le hicieron".

"Le han dicho que requiere más cirugías, una oftalmológica para la instalación de prótesis y otra reconstructiva de la cara, además de la rehabilitación (...) Se angustia por su futuro incierto, sabe que su vida no va a volver a ser igual que antes (...) Para ella nada va a devolverle sus ojos y llora con el relato", agrega el documento.

Además, el reporte de la perito forense del SML Patricia Negretti concluyó que "existe concordancia entre los hallazgos del examen y las alegaciones de abuso".

Las lesiones, detalla en el informe, son "explicables por la acción de un objeto contundente, de alta energía, de pronóstico médico legal grave (...) dejando secuelas funcionales permanentes que le producen una importante incapacidad laboral y de autocuidado y deformación estética".

Actualmente, no hay formalizados por este caso.