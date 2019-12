General Rozas manifestó disposición para cooperar tras admisibilidad de querella en su contra

El general director de Carabineros, Mario Rozas, manifestó disposición para aclarar los hechos, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía declarara admisible una querella en su contra por el delito de permisividad frente a la tortura.

La acción judicial, presentada por el abogado y activista Luis Mariano Rendón, no es por un caso en particular, sino que por las posibles violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la crisis social.

"Lo que otro poder del Estado, otra institución, realice y que involucre a Carabineros ciertamente que hay que esperar lo que acontezca y por cierto declarar nuestra disposición a cooperar para que los hechos se esclarezcan", declaró Rozas.

"Constantemente estamos evaluando, constantemente estamos readecuando, constantemente estamos asumiendo, estamos recibiendo todas las críticas que nos puedan formular, porque queremos mejorar como institución y como personas", añadió Rozas.

El jefe de Carabineros recalcó que "cada vez que hemos recibido alguna denuncia sobre excesos, sobre abusos, o algún hecho que reviste carácter de delito, en forma inmediata hemos denunciado al Ministerio Público y también hemos iniciado los sumarios administrativos".

La querella contra Rozas fue presentada por el delito de permisividad frente a la tortura, contemplado en el Artículo 150 A del Código Penal, que sanciona no sólo al que comete la tortura directamente, sino que a aquella autoridad "que no impidiere o no hiciere cesar la aplicación de tortura, teniendo la facultad o autoridad necesaria para ello o estando en posición para hacerlo".