Greta Thunberg tras histórica marcha: "Mis pensamientos están con la gente de Chile"

La joven activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, envió un mensaje tras la histórica marcha que se realizó este viernes en Santiago, que reunió a alrededor de 1,2 millones de personas.

La adolescente de 16 años -que en poco más de un año pasó de ser una manifestante solitaria a un ícono global en la lucha contra el cambio climático- compartió en su cuenta de Twitter un video aéreo en el que se muestra la protesta, inédita en la historia democrática de Chile y solo comparable a las movilizaciones de 1988 contra la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Hermosa vista. Mis pensamientos están con la gente de Chile", escribió Thunberg.

"Horrible seguir el desarrollo de los últimos días", añadió.

A beautiful sight. My thoughts are with the people of Chile. Horrific to follow the recent days' developments... https://t.co/T2S4RvGS8W