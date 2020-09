Jefatura militar desmintió haber autorizado marcha del Rechazo

La Jefatura de la Defensa Nacional de la Región Metropolitana afirmó a través de un comunicado que la marcha convocada por los simpatizantes de la opción "Rechazo" para el plebiscito constitucional, realizada este sábado, no fue autorizada por ellos, desmintiendo a uno de los organizadores de la manifestación.

"No se han tramitado permisos especiales sobre la materia, puesto que no le asiste pronunciarse sobre este tipo de acciones, cuando se enmarquen en las disposiciones sanitarias correspondientes y no se vulnere el orden público y ley de tránsito, que incluye mantener la libre circulación peatonal y vehicular", precisa la misiva.

Está pasando: A través de un comunicado, la Jefatura de la Defensa Nacional en la Región Metropolitana afirma que la marcha por el Rechazo organizada el día de hoy no fue autorizada por ellos. Desmintiendo los dichos de su organizador, el abogado Raúl Meza. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/8VVE8gU8uL — Felipe Cofré (@_felipecofre) September 5, 2020

La jefatura militar se pronunció de esa forma luego de que uno de los organizadores de la marcha, el abogado Raúl Meza -quien ha representado a reos de Punta Peuco-, aseguró a la prensa que "la marcha fue autorizada por el Ejército a través del general Carlos Ricotti", jefe de la defensa nacional en la Región Metropolitana durante el estado de catástrofe que rige por la pandemia.

El punto de encuentro establecido por los organizadores fue el sector del Metro El Golf, en la comuna de Las Condes, desde las 11:00 horas: durante su desarrollo se vieron consignas en apoyo al Rechazo, poleras con la imagen del dictador Augusto Pinochet e incluso banderas de Estados Unidos, además de chilenas.

¿Diferencia de trato por parte de Carabineros?

Durante el día ha habido distintos cuestionamientos al actuar de Carabineros en esta marcha, comparado con otras manifestaciones, como la realizada por Técnicos de Enfermería (TENS) en la Alameda, que se congregaron para exigir su inclusión en el Código Sanitario.

Esa manifestación de trabajadoras y trabajadores de la salud, que tuvo lugar en el sector del Centro Cultural Gabriela Mistral, no estaba autorizada y fue dispersada por la policía. Terminó con ocho detenidos.

En tanto, la institución uniformada reportó que la marcha por el Rechazo dejó tres detenidos por disturbios y riñas.

La presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, lamentó en redes sociales lo que consideró como una "diferencia de trato" respecto a ambas marchas de hoy.

Queda mucho por cambiar, lamentable la diferencia de trato en manifestación a los y las trabajadores de salud. — Izkia (@izkia) September 5, 2020

Desde la oposición también manifestaron "repudio" por la actuación de Carabineros en la protesta TENS, la que dispersó, contrastando que -acusaron- la policía incluso "resguardó" la marcha del Rechazo.

"No logro distinguir si Carabineros estaba resguardando a los manifestantes que venían desde Las Condes o marchando con ellos", fustigó en Twitter el diputado Miguel Crispi (RD), acompañando su publicación con una foto donde se ve el avance de dicha marcha y carros policiales a un lado.

No logro distinguir si Carabineros estaba resguardando a los manifestantes que venían desde Las Condes o marchando con ellos 🤔 (Foto de @agenciaunochile) pic.twitter.com/bMT1Retqju — Miguel Crispi (@MiguelCrispiS) September 5, 2020

Pero si son del rechazo y estuvieran en Las Condes o bloqueando una carretera... https://t.co/31shEOSqq7 — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) September 5, 2020