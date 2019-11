Mañalich: "En varias lesiones desproporcionadas hay violación a los derechos humanos"

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, afirmó que varios de los casos de personas heridas de gravedad en el contexto de las manifestaciones sociales dan cuenta de violaciones de derechos humanos, y dijo sentirse "angustiado" por el récord mundial de lesiones oculares que han dejado menos de tres semanas de protestas.

Entrevistado por La Tercera PM, Mañalich contó que desde el 19 de octubre -un día después del estallido de las protestas- ha estado visitando centros de salud donde han llegado personas heridas por la acción de las fuerzas policiales. Lo propio hizo esta mañana en el Hospital del Salvador, donde fue funado por trabajadores que incluso intentaron volcar su vehículo.

"Hemos estado sólo en hospitales de la Región Metropolitana: en el Hospital Padre Hurtado, en el San Juan de Dios, en el Salvador, en el Félix Bulnes varias veces, en la Clínica Dávila, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile... Hemos visitado distintos centros, porque tenemos un catastro diario de todos los lesionados y hemos hecho una línea muy prioritaria de apoyo a todas las personas que han sufrido algún daño o lesión producto de la violencia política desde el 18 de octubre", señaló Mañalich.

"Angustiado"

El ministro dijo sentirse "bastante impresionado" por los altos números de personas que han sufrido lesiones oculares, que han llevado incluso a la Sociedad Chilena de Oftalmología a hablar de una "emergencia sanitaria".

"Estoy bastante impresionado por esto (...) Tengo una gran preocupación y angustia por lo que está pasando", afirmó, y agregó "uno puede argumentar que en varias de esas lesiones desproporcionadas hay violación a los derechos humanos".

"Creo que Carabineros podría haber sido más prudente en el uso de este último instrumento (balines y perdigones) cuando son agredidos y se ven superados por alguna turba. Lamento este saldo tan triste que está quedando", insistió, asegurando que ha hablado del tema -"el volumen de lesionados, las causas"- con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, "pero no he hablado de este tema en particular con el Presidente de la República".

Consultado por lo que ha conversado con los afectados en sus visitas, respondió: "Como estoy al lado de las víctimas, de las personas lesionadas, no quisiera hacer declaraciones al respecto, porque ello significa que me podrían citar a la Fiscalía como testigo y yo tengo un deber de guardar silencio y prudencia respecto a lo que los pacientes me han comentado (...) Por supuesto han sufrido un trauma sicológico muy importante y están pensando qué significará esto para el resto de sus vidas", señaló.

"Círculo vicioso"

Mañalich también advirtió que la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos y abusos policiales, "evidentemente, (...) contribuye a la irritación de las personas, a respuestas más violentas; es un círculo vicioso".

"Es fundamental, entonces, el llamado a la paz. Nadie puede negar que las motivaciones de la mayoría de los manifestantes son por acceso a bienes que no han tenido hasta ahora, por equidad social, por acceso a medicamentos, salud, educación; todo lo que está en la calle como un gran estallido que, por supuesto, va a pasar a la historia. Lo que no es tolerable es un espiral de violencia que lo único que hace es generar más violencia", sentenció.