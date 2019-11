Micco valoró reunión con la CIDH "para que el mundo vea lo que está pasando en Chile"

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, se reunió con el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrāo, en el marco de la visita técnica que realiza el organismo internacional al país en el contexto de las protestas por la crisis social y la situación de los derechos humanos.

El concluir el encuentro, Micco valoró la reunión en la que se dio cuenta al organismo dependiente de la OEA respecto de las personas lesionadas y respecto a las medidas que se requieren para proteger los derechos humanos.

"Manifestamos que era muy bueno que estuviera la CIDH para que el mundo vea lo que está pasando en Chile, luego le señalamos lo que nosotros hemos hecho en materia de verdad y justicia hasta el día de hoy, dimos nuestras cifras de detenidos, de heridos y de personas respecto a los cuales hemos presentado querella", dijo el director del INDH.

"Luego pasamos a hablar de qué medidas de corto, mediano y largo plazo se requerirían para la plena vigencia de los derechos humanos en Chile", añadió Micco.

Además, uno de los temas importantes de la reunión de Micco con Abrau fueron las lesiones oculares y el primero pidió dejar de especular respecto a la composición de los perdigones, todo cuando el Departamento de Ingeniería Mecánica de la U. de Chile emitió un comunicado en el que reafirmó los resultados del estudio en que se determinó que los proyectiles utilizados por Carabineros cuenta con solo un 20 por ciento de caucho, mientras que el 80 por ciento restante es silicio, sulfato de bario y plomo.

Respecto a lo último, el rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, comentó que el estudio fue encargado por médicos.

"Los oftalmólogos le pidieron al Departamento de Ingeniería Mecánica de la universidad que hiciera un estudio de la composición de esos balines y el estudio mostró que los balines efectivamente contenían metal", dijo Vivaldi.

"Evidentemente los únicos balines a los cuales tiene sentido someterlo a estudios son los que se extraen de los ojos de las víctimas, no tienen ningún sentido someter a otros balines a estudios, no me interesa cual sea la composición de una balín que está encima de la mesa, lo que me interesa es saber porqué perdió el ojo un joven", recalcó el rector de la U. de Chile.