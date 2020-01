Oposición presenta acusación constitucional contra intendente Guevara

Parlamentarios de oposición presentarán este jueves una acusación constitucional contra el intendente Metropolitano, Felipe Guevara, ante el polémico "copamiento" policial en Plaza Italia durante las últimas semanas.

Los parlamentarios aseguran que la autoridad regional violó lo estipulado en el capítulo tercero, artículo 19 numeral 23 de la Constitución, donde se explicita el derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas.

El diputado Ricardo Celis (PPD) planteó que "esta acusación surgió en una iniciativa importante del diputado Gabriel Ascencio, jefe de bancada de la Democracia Cristiana y por lo tanto nosotros entendemos que hay un compromiso importante en la DC en comprometer sus votos, y el Partido Socialista igual, ellos también estuvieron allí con el diputado Monsalve".

"No tengo dudas de que van a intentar hacerlo, que finalmente no se lleve a cabo la acusación y eso no va a ser posible, la acusación va a ser presentada", recalcó, asegurando que cuentan con los votos necesarios para avanzar en el proceso.

Desde el oficialismo, el diputado Jorge Rathgeb (RN) manifestó que "por un lado está la forma, no es la manera, y lo otro es que efectivamente no existen los antecedentes para poder acusarlo".

"Por otro lado, existen otros instrumentos, porque se señala que habría vulnerado el derecho a reunión. Eso está garantizado en la Constitución y para eso están los recursos judiciales, entre los cuales está el recurso de protección que se puede presentar y no tener que recurrir a la acusación constitucional", dijo.

Para Rathgeb, "efectivamente los fundamentos de esta acusación son muy, muy débiles".