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Tópicos: País | Manifestaciones

Paro camionero: bloqueo en Iquique afecta exportaciones y mantiene cargas bolivianas detenidas

Publicado:
| Periodista Radio: Hans Gotterbarm
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las movilizaciones mantienen interrumpido el tránsito en la Ruta 5, a la altura de Pozo Almonte, y en la Ruta 1, hacia el aeropuerto Diego Aracena.

Conductores bolivianos y paraguayos permanecen varados sin poder ingresar al puerto para descargar mercancías de importación y exportación.

Paro camionero: bloqueo en Iquique afecta exportaciones y mantiene cargas bolivianas detenidas
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La demora genera inquietud entre los conductores debido a que parte de la carga detenida requiere almacenamiento especial por ser potencialmente peligrosa.

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En la Región de Tarapacá, el paro de transportistas continúa afectando el funcionamiento del puerto de Iquique y el desplazamiento de carga en distintas rutas.

Los bloqueos se mantienen en la Ruta 5, a la altura de Pozo Almonte, y en la Ruta 1, que conecta Iquique con el Aeropuerto Internacional General Diego Aracena Aguilar.

Una de las consecuencias de la movilización afecta a transportistas extranjeros, principalmente bolivianos y paraguayos, que permanecen detenidos sin poder ingresar al terminal portuario para descargar sus mercancías.

Entre las cargas retenidas se encuentra un concentrado de zinc proveniente de Bolivia, cuyo traslado está pendiente para su embarque.

Uno de los conductores bolivianos afectados manifestó su preocupación por no poder completar el traslado de mercancías de importación y exportación de su país.

"A raíz de este paro, no podemos hacer el traslado de ambas cargas: de importación y exportación boliviana. Quedamos detenidos en Iquique sin poder hacer ingreso para que se embarcara la carga boliviana (...) Creemos que esta carga debería ser  embarcada vía ultramar", afirmó a Cooperativa.

La situación genera especial inquietud debido a las características de algunos materiales transportados, que requieren condiciones específicas de almacenamiento y manipulación por tratarse de cargas potencialmente peligrosas.

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