Psiquiatra analizó al Presidente en la calle: "No escucha, no empatiza"

Este viernes, en el matinal de Chilevisión salieron a la calle para buscar opiniones sobre los destrozos ocasionados en los locales y vía públicas tras las protestas de este jueves en Providencia.

En medio de las opiniones, una mujer sorprendió por su diagnóstico. "Vivo en Chile y sé la situación, el saqueo que viene de años, cómo le han robado al pueblo. Por supuesto que no valido la violencia, nos ha dolido y dañado el trabajo diario", dijo.

Se trataba de la psiquiatra Paz Quinteros, quien agregó "el antisocial que nos está gobernando es el más antisocial de todos. No escucha, no empatiza. Se está rifando este país, pero a él no le importa nada porque no tiene capacidad de empatizar".

"Yo trabajo en salud mental. Hay una falta de empatía increíble de parte del Presidente, porque de ahí para abajo parten los cambios. Lo único que anuncia cada vez que hay problemas es más represión, pero no piensa en la gente", agregó.

"Necesitamos que los militares y carabineros hagan objeción de consciencia. ¿Cómo van a salir a matar a sus vecinos? Eso es falta de empatía", agregó.

Su diagnóstico en Twitter:

Nos gobierna un antisocial, miente, vulnera los derechos de los demás, no empatiza , ausencia de remordimientos. Es un “real pato malo” solo que con poder. pic.twitter.com/lP2S0LN44p — Paz Quinteros (@PazQuinteros2) November 8, 2019

El momento que se viralizó: