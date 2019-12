Representante del FA en mesa técnica constituyente: No sería buena idea que la UDI se excluyera

El abogado Sebastián Aylwin (Comunes), representante del Frente Amplío en la mesa técnica del proceso constituyente, dijo en Cooperativa ve "muy poco probable" que se caiga el acuerdo por la nueva Constitución que firmaron distintos sectores políticos.

"Yo lo veo poco probable por dos razones -y no quiero descartar tampoco que el acuerdo se caiga por completo-: Una porque, si bien la UDI puede estar en desacuerdo con mucha de las cuestiones que se están planteando, creo que para ellos no es buena idea salirse de este acuerdo, porque si no es este el acuerdo, es muy probable que vaya a haber un segundo, que quizás ya no se discuta en la mesa técnica, se discuta en el Congreso", explicó Aylwin.

En esa línea, el militante de Comunes dijo que le "parece que la idea de la nueva Constitución ya está muy instalada, y si no es ese el acuerdo, bueno, será otro y difícilmente sea más restrictivo que este, porque precisamente la sensación que va a quedar en la ciudadanía, incluso también en los partidos políticos, es que este (acuerdo) era demasiado restrictivo y por eso finalmente no prosperó".

Como segundo punto, Aylwin destacó que para el acuerdo se requiere de dos tercios de ambas cámaras, para lo que bastaría contar con los votos de la oposición y Renovación Nacional.

"No se necesitan los votos de la UDI. Hoy día la deferencia que se le tiene a la UDI es porque es un partido nacional, grande, con historia, porque la derecha lo ha querido incluir y eso nosotros lo hemos concebido, pero si el día de mañana nosotros quisiéramos avanzar, Renovación Nacional ha dicho que está de acuerdo en estos temas, es posible hacerlo. Ahora, ya eso no es materia de la comisión técnica, es materia política que tienen que enfrentar los presidentes de partidos", explicó.

Los temas que traban el avance del proceso

Aylwin detalló que el punto de tope que ha paralizado el proceso es la falta de acuerdo respecto de los escaños reservados para pueblos indígenas, la paridad de género en la convención constitucional (cómo se integra aquello) y las facilidades a la participación de independientes.

"La derecha no es planteó algo que en principio suena muy razonable, que es congelar todas las reglas electorales para las fechas que se convoque el plebiscito, entendiendo que esta sería una fecha en el mes de diciembre por confirmar, pero muy cercana. La idea de esto es que no haya modificaciones posteriores en el proceso constituyente una vez que se hayan iniciado. Es una garantía para ambas partes; la oposición sabe que el oficialismo no hará reglas que lo afecten y viceversa", explicó el abogado.

Eso, entendiendo que los tres puntos – escaños reservados, paridad de género y facilidades a independientes- se incorporarían durante este proceso.

"Esto sabemos que no va a ocurrir porque los presidentes de partido aún no se logran poner de acuerdo, entonces lo que se planteó fue decir 'congelemos estas leyes electorales en todo lo demás, porque nos parece una idea razonable. No obstante dejemos una cláusula expresa que abre la posibilidad, no la garantía, de que estas tres materias sean tratadas y reformadas en el futuro en el sentido que ya hay una discusión pública en torno a ellas y no van a sacar ideas de que un sector va a sacar de un sombrero de mago'", añadió Aylwin.

Sin embargo, detalló el abogado, pese a contar con la apertura de RN, la UDI desistió de seguir adelante en esa línea sin tener una reunión previa con los timoneles de Chile Vamos, solicitando a su vez la suspensión técnica.