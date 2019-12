Ricardo Lagos: Ahora es cuando tiene que aumentar la presión tributaria

El ex Presidente Ricardo Lagos (2000-2006) planteó que en la nueva Constitución debe quedar establecida una "presión tributaria" a las grandes empresas que permita obtener mayores recursos para afrontar las demandas en el marco de la crisis social que vive el país.

En conversación con Cooperativa desde Madrid, en el marco de la COP25, el ex Mandatario expuso que "me gustaría pensar que esto que ha ocurrido nos tiene que hacer pensar. Jamás uno de nosotros pensó que podría ocurrir en la magnitud y en lo que se ha destruido".

Ahora, entrevista a ex Presidente Ricardo Lagos en @Cooperativa desde #COP25 “Ahora es cuando tiene que aumentar la presión tributaria en Chile...quiero que se escriba ahora la tributación que tendrá que existir de aquí a 5 años más...” pic.twitter.com/4cemf5Grqs — paula molina (@paulamolinat) December 9, 2019

Aseguró que tiene que haber "un repensar muy profundo" del modelo del país, porque la crisis "es consecuencia de que uno no puede tener un país que multiplica por cinco el ingreso por habitante y mantiene idéntico el nivel impositivo, porque el nivel impositivo no ha cambiado nada en los últimos 25 años; no digo 30 porque en el Gobierno de Aylwin se logró aumentar de 15 a 18 el porcentaje del producto que va al Estado a través de los impuestos".

"Ahora es cuando tiene que aumentar la presión tributaria en Chile", sostuvo: "No para aplicarla ahora, lo entiendo, ahora lo que tenemos que hacer es atrevernos a endeudarnos a futuro porque todavía tenemos 30 por ciento de deuda pública -yo la dejé en cinco por ciento-, y no pasa nada si nos vamos a 40 por ciento".

"Pero como contrapartida yo digo, junto con eso, quiero que se escriba ahora en la Constitución la tributación que va a tener que existir de aquí a cinco años más. No pido que se haga altiro, pero que el próximo año suba un punto, el próximo otro punto; esa es la contrapartida de un país serio", complementó.

"Se trata de ponernos al día con lo que no hemos hecho, y no lo hemos hecho porque cada vez que hubo que aumentar un impuesto" la derecha lo rechazó y sólo aceptó, en el Gobierno de Eduardo Frei Ruiz.-Tagle, incrementar el IVA de 17 a 19 por ciento y luego mantenerlo, pese a que el compromiso inicial era rebajarlo después de siete años, fustigó Lagos.

El otrora jefe de Estado entregó en la COP25 su propuesta climática, contenida en el libro titulado "Voces Ciudadanas" que expone ideas de más de 117 mil chilenos.