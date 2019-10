La senadora Ximena Rincón (DC) pedirá trasladar el desarrollo de la COP25, encuentro internacional que se espera se realice en el país en diciembre de este año.

A través de redes sociales, la parlamentaria aseguró que "solicitaré al Gobierno trasladar la COP 25, al país co organizador, a la sede de Escazú, Costa Rica".

"No podemos exponer acuerdos globales en medio de lo que vivimos y el Presidente Sebastián Piñera debe ser humilde en esto", agregó la senadora.

Durante la mañana, el canciller Teodoro Ribera confirmó tanto la realización de la COP25 como de la APEC que tiene fecha para noviembre.

En ese sentido, Ribera aseguró que "el Ministerio de Relaciones Exteriores no está ajeno a la realidad, seguimos adelante con la planificación de las cumbres, lógicamente adecuándonos a las circunstancias, pero no tenemos ningún elemento que nos pudiera justificar no hacerlas".