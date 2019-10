Transportista contra el TAG: "No ha estado bien peladito el chancho"

Este lunes, la transportista Elsa Zanzi estuvo invitada a "Bienvenidos", el matinal de Canal 13 donde expresó nítidamente su pensamiento, el que sacó aplausos en redes sociales. Ella se hizo conocida el viernes en la marcha "No+TAG".

"Hay personas que se han tomado la libertad que nosotros los transportistas fuimos a la marcha y robábamos, ocultando la patente para no pagar. Efectivamente hay muchos que tienen que hacer porque no les da", dijo la empresaria transportista.

"No es que seamos sinvergüenzas, es que nos ha pillado el sistema. No ha estado bien peladito el chancho. Estoy por no más tag, no más AFP, por la salud, por la educación. En todo orden de cosas tengo algo que opinar", agregó.

El testimonio: