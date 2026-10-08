Morocho fue adoptado por la Municipalidad de Santiago: Tendrá un rol en Seguridad

Morocho, el perrito que fue rescatado tras permanecer varias horas atrapado en el río Mapocho, finalmente fue adoptado por la Municipalidad de Santiago, donde tendrá un rol dentro de la Dirección de Seguridad.

Así lo confirmó el alcalde Mario Desbordes durante una entrevista con "Tu Día", donde explicó que funcionarios de la Dirección de Seguridad del municipio manifestaron su intención de quedarse con el animal, luego de que la mascota que anteriormente cumplía un rol en esa área falleciera.

"Se nos murió la anterior mascota que teníamos, que también había sido bien famosa, y bueno, hicimos un esfuerzo gigante por salvar al Morocho. Queremos quedarnos con el Morocho", relató Desbordes.

De esta manera, Morocho se incorporará a la Dirección de Seguridad y dejará atrás la posibilidad de ser adoptado por alguna de las personas que se interesaron en él después de su rescate.

El alcalde contó que fueron varias las personas que se comunicaron para adoptar al perro, aunque finalmente el municipio optó por mantenerlo bajo su cuidado. Además, señaló que actualmente hay otros perros que sí están disponibles para encontrar una familia.

El caso de Morocho volvió a ser comentado durante una actividad relacionada con la recuperación del puente Huérfanos, en Santiago Centro, donde Desbordes conversó con el periodista Rodrigo Pérez sobre la intervención y la seguridad del sector.

Durante la conversación, el alcalde también destacó la repercusión que tuvo el rescate del animal, asegurando que la historia llamó la atención incluso fuera de Chile.

"Nos llamaban de las embajadas y nos preguntaban por Morocho porque había salido en todos los medios internacionales", afirmó.

Desbordes también valoró el operativo que permitió sacar al perro del río y, en particular, la participación de funcionarios del GOPE de Carabineros. Según planteó, el despliegue refleja la importancia que tienen las mascotas para muchas personas en el país.