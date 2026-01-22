Una pasajera que ingresaba a Chile por el paso fronterizo Chungará, que conecta con Bolivia en la Región de Arica y Parinacota, llevaba en su maleta un yacaré bebé disecado, el que fue detectado por fiscalizadores de Aduanas.

"El hecho quedó al descubierto cuando funcionarios realizaban labores de inspección y revisaron de maletas, momento en el cual, al ocupar la máquina de rayos X, se percataron que dentro de una caja de zapatos había una figura extraña", dijo la institución.

Al revisar la caja se solicitó la presencia del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que confirmó que se trataba de la especie, protegida el Convenio sobre Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna (CITES), siendo incautada y dándose inicio al procedimiento correspondiente.

