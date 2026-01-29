La emergencia provocada por los incendios forestales en el centro-sur del país no solo ha dejado pérdidas materiales y humanas, sino también a cientos de mascotas desplazadas o extraviadas. Frente a este escenario surgió AnimalesPerdidos.cl, una plataforma gratuita que utiliza tecnología para facilitar la búsqueda de animales domésticos en medio de la crisis.

Javier Morales, estudiante de Ingeniería Civil Informática y uno de los creadores del sitio, explicó a Una Nueva Mañana una de las características más innovadoras del proyecto: el uso de algoritmos para agilizar el reencuentro entre quienes buscan a sus mascotas y quienes han encontrado animales: "En la plataforma tenemos una inteligencia artificial que creamos nosotros, que hace el macheo de si tiene las mismas cualidades que otro. Entonces ahí pueden verlo y, si justamente es uno que están buscando, se pueden poner en contacto", detalló Morales.

Hasta ahora, la plataforma ha registrado más de 500 mascotas perdidas y ha logrado gestionar 85 reencuentros entre animales y sus familias

