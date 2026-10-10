Rescatan a zorro culpeo que fue atropellado en Galvarino

Carabineros, Bomberos y voluntarias de una ONG de la comuna de Galvarino (Región de La Araucanía) se organizaron para encontrar y rescatar a un zorro culpeo que fue atropellado en la ruta S-10, a la altura del kilómetro 34, en el sector El Alto.

Según Meganoticias, la búsqueda requirió varios intentos antes de conseguir custodiar al ejemplar en una jaula y trasladarlo hasta dependencias policiales, donde permaneció durante la noche.

Posteriormente, personal del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) retiró al zorro para hacerse cargo de su atención y recuperación, con miras a una eventual liberación en su entorno natural: "Ahora podemos simplemente esperar la pronta recuperación médica de nuestro zorrito culpeo", dijo Carabineros.