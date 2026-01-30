Conaf cierra áreas protegidas por eventuales tormentas y combate de incendios

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó esta jornada que determinó cerrar "algunas de las áreas protegidas" que custodia, con motivo de las pronosticadas tormentas eléctricas y los trabajos de extinción de incendios forestales.

En la Región de Los Ríos, la institución restringió este viernes el acceso total a los parques nacionales Villarrica -en sus sectores sur y Alerce Costero- y la Reserva Nacional Mocho Choshuenco.

Ambos serán reabiertos al día siguiente, el sábado 31.

En la Región Metropolitana, en tanto, el cierre se mantendrá hoy y este sábado en el Monumento Natural El Morado, en la comuna de San José de Maipo; mientras que el Parque Nacional Río Clarillo, de la comuna de Pirque, estará cerrado sólo el sábado.

Asimismo, en la Región de Valparaíso, ese mismo día estará restringido totalmente el acceso al sendero Cumbre del Parque Nacional La Campana.

Por último, en la Región del Biobío, se clausuró -por tiempo indefinido- la entrada al Parque Nacional Nonguén, a raíz de los trabajos de extinción de un siniestro que afectó a un sector del lugar.

El director ejecutivo de Conaf, Rodrigo Illesca, llamó a la ciudadanía interesada a visitar los mencionados lugares a "poner atención a las modificaciones de las medidas restrictivas de visitas a parques nacionales en nuestras redes sociales institucionales oficiales".