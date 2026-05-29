Delegación Presidencial decretó preemergencia ambiental en Santiago para este sábado

Ante el complejo escenario atmosférico que afecta a la cuenca de la capital, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana anunció que para este sábado 30 de mayo regirá la segunda preemergencia ambiental del año. La determinación se tomó tras analizar los informes de la Seremi del Medio Ambiente, que advierten sobre un estancamiento en la dispersión de contaminantes.

Debido a esta preemergencia, queda prohibido el encendido de calefactores a leña o derivados de la madera -incluido el uso de pellets- en la totalidad de la Región Metropolitana. Asimismo, se llamó a reforzar plan de aspirado y lavado de calles, la modificación y/o suspensión clases de educación física y la paralización de fuentes estacionarias que no cumplan metas anuales.

En cuanto al transporte, la declaración de preemergencia implica una intensificación del calendario de restricción vehicular para el sábado.

Declaracion-GEC-2026-05-30 by Radio Cooperativa