Santiago inicia la semana con preemergencia ambiental por altos niveles de contaminación

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, tras recibir el informe técnico de la Seremi del Medio Ambiente, determinó declarar de forma preventiva el estado de Preemergencia Ambiental para este lunes.

La decisión responde a un progresivo empeoramiento de la calidad del aire que se arrastra desde el pasado viernes, afectando severamente la cuenca santiaguina.

Durante el fin de semana, la red de monitoreo mostró un panorama complejo. Estaciones como La Florida, Quilicura, Parque O'Higgins, El Bosque, Cerro Navia, Cerrillos y Pudahuel alcanzaron niveles críticos de MP2,5.

El escenario se ve agravado por un régimen anticiclónico debilitado y la ausencia de vientos que permitan la dispersión de contaminantes, con temperaturas mínimas que rondarán los 0°C.

Ante esta situación, las autoridades regionales hicieron un llamado a la población a respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (incluido pellets) en toda la Región Metropolitana, medida que será fiscalizada por los equipos de la Seremi de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros.

Equipos de la Seremi de Salud, Carabineros y fiscalizadores de Transportes desplegarán operativos especiales para asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes este lunes. (FOTO: ATON)

Restricción vehicular y transporte

Una de las herramientas para mitigar las emisiones es la limitación del flujo automotriz. Para este lunes, los vehículos con Sello Verde (inscritos antes de septiembre de 2011) cuyas patentes terminen en 8 y 9 no podrán circular entre las 07:30 y las 21:00 horas en la provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto.

Por su parte, el transporte de carga con sello verde verá restringida su movilidad para los dígitos 4 y 5 dentro del anillo Américo Vespucio.

En el caso de los vehículos sin sello verde, la restricción es más severa, abarcando seis dígitos: 4-5-6-7-8-9.

En tanto, en el ámbito escolar, se recomienda que las clases de educación física no se suspendan, sino que "restrinjan la intensidad de su ejecución, abordando aquellos objetivos de aprendizaje que impliquen un menor esfuerzo físico y un menor desplazamiento, tales como actividades de equilibrio, estabilidad, ejercicios funcionales y de manipulación, entre otros".

Finalmente, se recuerda que la prohibición de quemas agrícolas se mantiene vigente y será fiscalizada con rigor por equipos del SAG y Conaf, con el fin de evitar focos adicionales de polución en las zonas rurales de la región.