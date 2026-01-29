Lago Chungará avanza en su recuperación tras grave derrame de aceite

A más de un mes del derrame ocurrido en las cercanías del Lago Chungará, en la Región de Arica y Parinacota, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó sobre los avances en las labores de limpieza y monitoreo ambiental, junto con anunciar el inicio de acciones judiciales.

La autoridad forestal ha documentado, hasta el momento, cerca de 60 aves afectadas de forma directa por el derrame, además de 80 que ya han sido atendidas por el Servicio Agrícola Ganadero (SAG) u otros equipos especializados, y también un posible impacto en anfibios y peces endémicos.

"Desde el primer momento hemos desplegado todos nuestros equipos técnicos en terreno para apoyar las labores de limpieza y resguardar este ecosistema. Existe un avance importante, pero debemos ser responsables y esperar los resultados del monitoreo para confirmar la remoción total del contaminante", remoción total del contaminante", indicó el director regional de Conaf Arica y Parinacota, Lino Antezana.

Los equipos continúan con la extracción con apoyo de la empresa Spilltech utilizando zonas de acopio temporal y traslado diario a lugares autorizados. Hasta la fecha se han retirado más de 40 toneladas de suelo y agua contaminados, logrando un 90% de remoción del material infectado.

Medidas legales y preventivas

Además de las labores de recuperación ambiental, se han iniciado acciones legales en coordinación con el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía Regional, contra el representante legal de la empresa responsable de la carga y el conductor del camión involucrado.

En conjunto, el organismo estatal solicitó colaboración con Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) con la intención de reforzar la seguridad vial y la prevención de riesgos en el tránsito de tránsito de camiones de carga en lugares de alto valor ecológico.

Al mismo tiempo, Conaf -con apoyo de instituciones académicas nacionales e internacionales- prepara un proyecto para implementar un programa de monitoreo ambiental de corto y mediano plazo. El director regional destacó que "El objetivo es avanzar hacia una recuperación responsable y basada en evidencia. No se trata solo de limpiar, sino de asegurar que este ecosistema pueda restablecerse en el tiempo".