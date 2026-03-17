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Tópicos: País | Medioambiente

Maisa Rojas sobre el retiro de 43 decretos ambientales por el nuevo Gobierno: "Es inédito"

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La exministra negó en Cooperativa que la decisión adoptada por la Administración Kast sea "una práctica habitual" dentro de la cartera.

Hizo fe de lo señalado por el subsecretario José Ignacio Vial respecto a que "se van a revisar rápidamente para poder (re)ingresarlos", pues comprometen "la salud de las personas y el patrimonio natural"

Maisa Rojas sobre el retiro de 43 decretos ambientales por el nuevo Gobierno:
 ATON (archivo)

Rojas enfatizó que "todos los procedimientos del Ministerio de Medio Ambiente están reglados" y recordó que, cuando ella asumió, retiró apenas un decreto del Gobierno de Sebastián Piñera.

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