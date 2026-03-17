Maisa Rojas sobre el retiro de 43 decretos ambientales por el nuevo Gobierno: "Es inédito"

La exministra negó en Cooperativa que la decisión adoptada por la Administración Kast sea "una práctica habitual" dentro de la cartera.

Hizo fe de lo señalado por el subsecretario José Ignacio Vial respecto a que "se van a revisar rápidamente para poder (re)ingresarlos", pues comprometen "la salud de las personas y el patrimonio natural"