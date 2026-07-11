Más de tres mil personas marcharon en defensa de Parque Metropolitano Cerro Chena

Más de tres mil personas macharon este sábado por las calles de San Bernardo hasta el Cerro Chena, ante la negativa del Ministerio de Vivienda a financiar la mantención del Parque Metropolitano Sur Cerro Chena, próximo a inaugurarse tras una inversión de 40 millones de dólares por el Gobierno de Santiago.

Si bien, esta semana el líder de la cartera, Iván Poduje, anunció que por instrucción del Presidente José Antonio Kast estudiará una fórmula de financiamiento, la comunidad se manifestó en alerta hasta que exista un anuncio concreto.

La caminata fue convocada por el municipio y se realizó de manera pacífica, contó con la participación de organizaciones ambientalistas, juveniles, de personas mayores y del alcalde Christopher White, y su par de El Bosque, Manuel Zúñiga; además, de la senadora Fabiola Campillay y el diputado Ignacio Achurra.

"Gracias a la inquietud de la gente, a la movilización ciudadana en torno al Chena, el ministro Poduje esta semana se abrió a la posibilidad de dar financiamiento y nos convocó a distintos actores a una reunión el 28 de julio, para ir acercando posiciones", destacó White.

Asimismo, señaló que "esta convocatoria espectacular, alegre, familiar, la enseñanza que nos deja es que debemos seguir en alerta, seguir movilizados, porque cuando la ciudadanía se organiza y es capaz de unirse, decisiones que se toman entre cuatro paredes y sin un rumbo correcto, se ordenan de inmediato. Esa es la gran lección que nos deja esto".