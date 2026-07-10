Tribunal mantuvo sanción contra embotelladora que fabricó cerveza sin haberlo declarado

El Segundo Tribunal Ambiental rechazó reclamación de Embotelladora Metropolitana (EMSA) y mantuvo la multa de cerca mil millones de pesos aplicada por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que castigó con 1.264 Unidades Tributarias Mensuales (UTA) a la empresa, por fabricar cerveza en Colbún, sin haberlo declarado, y cuyos deseños no fueron evaluados.

Se trató de una "bebida no incluida" en la resolución de calificación ambiental (RCA), por lo que hubo residuos industriales líquidos (riles) que "no fueron evaluados ambientalmente; junto con la ejecución de modificaciones al proyecto sin contar con la respectiva autorización ambiental, entre otras infracciones".

La SMA actuó luego de conocer denuncias ciudadanas sobre la descarga de riles en el estero Sin Nombre.

Según el tribunal, la SMA "desarrolló correctamente el procedimiento sancionatorio contra EMSA, por lo tanto, mantuvo íntegramente la resolución que ordenó la multa".

La sentencia de los ministros Marcela Godoy, Cristián López y Guillermo de la Barra también apunta que "la SMA ponderó correctamente las circunstancias del artículo 40 de su Ley Orgánica para establecer la multa contra la planta de riles".

"El fallo destaca que, si bien las multas anteriores no fueron cursadas por la superintendencia, sino por la seremi de Salud del Maule, e involucran un componente ambiental diferente al sancionado en el procedimiento actual, se trata de sanciones impuestas por un órgano sectorial con competencia ambiental , que igualmente dicen relación con exigencias ambientales", enfatizó el tribunal en un comunicado.

El proyecto "Sistema de Tratamiento de Riles para Embotelladora Latinoamericana", propiedad de la Sociedad Embotelladora Metropolitana S.A., se lleva a cabo en una superficie total de tres hectáreas, en la comuna de Colbún, Región del Maule.

En septiembre de 2022, el fondo privado nacional CHL Capital adquirió a Inversiones Andalucía la totalidad de Embotelladora Metropolitana, operación que se concretó justo después de que EMSA vendiera su línea de cervezas -Volcanes del Sur- a la Compañía de Cervecerías Unidas (CCU).