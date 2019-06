Diputado RN pide investigar eventuales irregularidades en casa de Bachelet en Caburgua

El diputado RN Miguel Mellado pidió este viernes que se investigue la situación en que se encuentra la casa de veraneo de la ex Presidenta Michelle Bachelet en el Lago Caburgua, pues "no consta" que no presente las mismas irregularidades que la del actual Mandatario, Sebastián Piñera, que ha generado controversia en relación con el ínfimo pago de contribuciones durante tres décadas.

El parlamentario, uno de los nueve RN considerados "cercanos" a José Antonio Kast, planteó esta eventual "infracción" al artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones mediante una denuncia ante el Juzgado de Policía de Local de Cunco.

En el escrito, sostiene que Bachelet "inscribió dicha propiedad a su nombre en 1995, en el que fue objeto de tres permisos de edificación por parte de la Dirección de Obras Municipales de Cunco", pese a lo cual "no consta que a la fecha estas construcciones hayan obtenido alguna recepción definitiva de obras, situación que ha impedido el avalúo final del SII y el pago de contribuciones por el valor total".

Pedimos que Bachelet responda por qué sus viviendas no están con recepción y no está pagando las contribuciones que debiera por sus viviendas en el Lago Caburgua pic.twitter.com/gmNz03HYP5 — Miguel Mellado Suazo (@melladosuazo) June 7, 2019

En ese marco, apunta que "se ignora si han existido parcialidades de recepción y avalúo, lo que sin dudas podría constituir también infracción al haberse burlado el espíritu de la ley y la de la buena fe por parte de la Sra. Bachelet, lo que implicaría una clara forma artera de elusión tributaria".

"También se ignora si en el predio pudieran existir otras construcciones que no estén amparadas por permisos de construcción válidos o vigentes y que igualmente hayan sido dadas a uso en forma irregular o ilegal", agrega.

Así, además de pedir que el Servicio de Impuestos Internos "informe acerca del avalúo y tasación actual de los inmuebles del predio y el pago del impuesto territorial", solicita que se ordene a Bachelet al "pago máximo de la multa establecida en la ley, de 100 UTM" o lo que el juzgado "estime en justicia atendida la gravedad de los hechos".

Asimismo, quiere que se instruya la "inmediata paralización o demolición de todo o parte de la obra que han sido ilegalmente dadas a uso por el denunciado, su familia o dependientes".