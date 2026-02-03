El excandidato presidencial Franco Parisi cuestionó la relevancia de la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, afirmando que el organismo atraviesa una pérdida sostenida de influencia en el escenario global.

Parisi agregó que, más allá del reconocimiento que implica el cargo, el impacto político real del organismo es bajo. "Tiene más imagen que realidad de impacto", señaló, subrayando que el poder global hoy se concentra en ejes como Estados Unidos, China y Rusia, dejando a la ONU en un rol cada vez más secundario.

Con todo, el economista valoró la trayectoria de Bachelet y su disposición a asumir desafíos internacionales. "Es una figura relevante y respetable, fue dos veces Presidenta de la República, y que quiera postular a un cargo de este nivel es algo que se puede aplaudir", concluyó.

