La UDI volvió a arremeter contra la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a liderar la ONU, ya que, "en su paso por el organismo nunca hubo (de su parte) una condena explícita a la dictadura de Cuba".

"¿Por qué hoy día tendría que (el futuro Gobierno de) Chile respaldar una candidatura (de Bachelet) a dirigir la ONU? Me parece que tenemos plena coincidencia con el Partido Republicano en que es el último gran amarre de este Gobierno", señaló el diputado gremialista Henry Leal.

"Creo que no es una candidatura que nos represente a todos los chilenos. Esto se requiere que sea una candidatura de Estado y eso nunca ocurrió; simplemente es un gusto del Presidente Boric antes de dejar el Gobierno"; fustigó el legislador.

