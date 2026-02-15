Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.0°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

UDI insiste contra candidatura de Bachelet: En la ONU nunca condenó a la dictadura cubana

Publicado:
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La UDI volvió a arremeter contra la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a liderar la ONU, ya que, "en su paso por el organismo nunca hubo (de su parte) una condena explícita a la dictadura de Cuba".

"¿Por qué hoy día tendría que (el futuro Gobierno de) Chile respaldar una candidatura (de Bachelet) a dirigir la ONU? Me parece que tenemos plena coincidencia con el Partido Republicano en que es el último gran amarre de este Gobierno", señaló el diputado gremialista Henry Leal.

"Creo que no es una candidatura que nos represente a todos los chilenos. Esto se requiere que sea una candidatura de Estado y eso nunca ocurrió; simplemente es un gusto del Presidente Boric antes de dejar el Gobierno"; fustigó el legislador.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados