Gobierno "toma nota" de la baja de Bachelet a la ONU y defiende retiro de su patrocinio

El Gobierno se pronunció este sábado respecto a la determinación de la expresidenta Michelle Bachelet de declinar su postulación a la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), respaldando la postura diplomática que la administración había fijado previamente.

Mediante una declaración pública difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ejecutivo reaccionó de manera escueta ante la resolución de la exmandataria chilena, dando cuenta que "toma nota de la decisión".

El comunicado de Cancillería hizo hincapié en la trayectoria que siguió la nominación y justificó la resolución tomada en marzo, cuando se optó por quitar el respaldo formal del país a la opción de Bachelet.

"En marzo, el Gobierno decidió retirar el patrocinio de Chile a esta nominación, luego de evaluar elementos como la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito. Esa decisión se adoptó teniendo siempre presentes las prioridades de la política exterior del país", puntualizó la declaración.

En esa misma línea, el Ejecutivo remarcó que su posición de distancia frente al proceso de sucesión en el organismo internacional se mantuvo sin alteraciones en los meses posteriores.

Finalmente, la Cancillería reafirmó que "Chile reafirma su compromiso con el multilateralismo como una política de Estado y la necesidad de una profunda reforma al sistema de Naciones Unidas para dar cumplimiento efectivo a los propósitos que inspiran su carta fundacional".