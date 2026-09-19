Gobierno "toma nota" de la baja de Bachelet a la ONU y defiende retiro de su patrocinio
Desde Cancillería enfatizaron que el retiro del respaldo se ejecutó "luego de evaluar elementos como la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito".
La declaración ratificó la necesidad de "una profunda reforma al sistema de Naciones Unidas".
Asimismo, el pronunciamiento subrayó que durante los meses posteriores Chile no comprometió apoyos con ninguna de las opciones que se mantenían en competencia.