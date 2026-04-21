"México y Brasil están trabajando realmente como si Bachelet fuera mexicana o brasileña"

El exsubsecretario de Relaciones Exteriores Cristián Barros afrimó en Cooperativa que Brasil y México están impulsando "seriamente" en la candidatura de Michelle Bachelet a liderar la ONU "como si fuera una postulante" de su propia nacionalidad, a diferencia de Chile, que "la dejó botada y eso no se hace".

Esta jornada la exmandataria expuso sus propuestas ante los 193 representantes de los Estados miembros de la organización; presentación que desarrolló de forma "extraordinaria", elogió el otrora representante de Chile ante la ONU.

"Ella va de lado a lado (en su exposición) tocando todos los temas que están hoy día en la agenda de Naciones Unidas y lo hace con la experiencia que tiene. Ella conoce todos los temas (...) y tiene un conocimiento actualizado", sostuvo Barros.

"Después, contestó las preguntas por tres horas, y todas con el impronte que significa cómo ella las contesta, poniéndose como si fuera secretaria general y no como expresidenta. Ese es un tremendo esfuerzo de análisis", que tiene como telón de fondo la asistencia de las "tremendas cancillerías" de Brasilia y Ciudad de México, destacó el diplomático.

Éstas han aportado "todo tipo de conocimiento" a Bachelet, por lo que "existe una confusión, que es (decir) que estos países dieron su apoyo. No, no es así, sino que ellos países la tienen como candidata. Michelle Bachelet es candidata de México y de Brasil, así de simple y así de profundo", enfatizó el exsubsecretario.

El contraste chileno: Dejaron "botada" la candidatura de su propia bandera

"Ambos están trabajando honestamente como si fuera realmente una candidata de nacionalidad mexicana o brasileña. Han aportado todos los antecedentes que se les ha pedido y en las ideas que hay que trabajar; estamos usando las embajadas de México y de Brasil aquí en Naciones Unidas y Bachelet se está alojando en la residencia del embajador de Brasil, que le puso un automóvil con conductor. O sea, Brasil está haciendo lo que haría Chile", añadió.

Esto, en contraste con el tratamiento de su propio país de origen: Tenemos el hecho de que el Gobierno de Chile le quitó el apoyo a Michelle Bachelet. No es que no se lo haya dado; se lo quitó. Entonces, es una situación que es bastante única".

"Tengo años de experiencia en esto y nunca había visto que a un candidato de un país, cuando cambia el Gobierno, se le quita el apoyo. Se pueden hacer otras cosas, como decir 'sí, la vamos a apoyar', y hacerlo de forma menos intensa, pero dejarlo botado es una cosa que no se hace, porque además esto es también una mala imagen para el país", lamentó Barros.

Cuando llegue el momento, "los cinco grandes se van a sentar a negociar"

Por otro lado, el militante PPD descartó que sea predecible la posición de los cinco países del Consejo de Seguridad con poder a veto (EE.UU., China, Rusia, Francia e Inglaterra) al momento de elegir a quien suceda a Antonio Guterres, pese a que desde Washington ya se expresaron reparos ante la figura de Bachelet.

"A pesar de las declaraciones que hemos escuchado, es bastante difícil predecir lo que se va a definir al final (...). ¿Qué es lo que va a pasar? Va a llegar el momento en que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad van a considerar a los candidatos y van a emitir sus opiniones en secreto entre ellos. Se va a negociar", afirmó el exembajador.

"Entonces, la figura cambia. No es que uno le vaya a decir al otro 'sabes qué, ese candidato no', pues otro le va a decir 'mire, sí, pero ¿por qué no conversamos?' (...) Es negociación, eso es lo que pasa. No es que usted ni yo vayamos a saber quién vetó a quién, sino que se va a negociar; lo harán los cinco grandes, como lo hacen en casi todas las cosas", cerró Barros.