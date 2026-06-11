Dos obras inéditas de Violeta Parra se preparan para ser exhibidas por primera vez
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El Museo Violeta Parra recibió recientemente dos obras inéditas de la artista y folclorista chilena, que están siendo restauradas y serán exhibidas al público en los próximos meses. Las obras, una obra textil, "El Jilguerillo", y un cuaderno manuscrito con las décimas autobiográficas completas de la autora de "Gracias a la vida", fueron donadas en mayo por el músico Ángel Parra Orrego, nieto de la artista, y pasaron a formar parte, en calidad de comodato, del museo. El equipo del museo se encuentra estudiando las obras y sometiéndolas a distintos procesos de conservación para exponerlas por primera vez al público el 4 de octubre, en coincidencia con el natalicio de la artista.
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