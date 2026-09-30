Bachelet no se va para la casa

La expresidenta Michelle Bachelet dio este miércoles "una mala noticia" a quienes desearían verla jubilada de la vida política: "Eso no va a pasar", advirtió.

La líder socialista fue la oradora principal de un "acto de desagravio" organizado por los partidos de oposición tras el fracaso de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Este "bacheletazo" se realizó en el Teatro Municipal de La Pintana y tuvo por anfitriona a la alcaldesa DC Claudia Pizarro.

Dieron discursos, también, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el excanciller Heraldo Muñoz; la presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, Gloria de la Fuente; el expresidente Gabriel Boric y la dos veces Jefa de Estado, que no esquivó el tema ONU.

"Los vientos en contra han sido fuertes. Mi candidatura no fue del agrado de todos, pero lo dije antes y lo reafirmo hoy: si incomodo porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo y la cooperación internacional -porque los problemas son comunes y ningún país va a resolverlos solo-, porque defiendo los derechos de las mujeres y los derechos humanos; la verdad que es un tremendo honor que me hayan vetado por eso", manifestó.

En su intervención, Bachelet advirtió además que "la política tiene que ser capaz de responder a necesidades concretas de la ciudadanía: tiene que entregar seguridad, oportunidades, derechos y esperanzas".

Y agregó: "Si con este acto, hoy día, logramos avanzar en eso, para mí va a tener todo el sentido (haberlo realizado), porque creo que necesitamos recuperar confianza".

Finalmente, respecto a lo venidero, advirtió: "A quienes pensaban que después de esto (no haber logrado el máximo cargo ONU) me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia: esto no va a pasar".

En su intervención, el expresidente Boric destacó los logros de Bachelet, recordó hitos de su trayectoria, repudió los ataques políticos y personales que ha padecido y señaló que su rol en la unidad del progresismo es "invaluable".