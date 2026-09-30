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Tópicos: País | Michelle Bachelet

Bachelet no se va para la casa

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La expresidenta se refirió, en estos términos, a su futuro político post fallida candidatura ONU.

Al "acto de desagravio" organizado por los partidos de centroizquierda asistió, como uno de los oradores principales, Gabriel Boric.

Bachelet no se va para la casa
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"Si incomodo porque creo en la democracia, el multilateralismo, los derechos de las mujeres y los derechos humanos; es un tremendo honor que me hayan vetado por eso", dijo la exmandataria en el "bacheletazo" realizado en La Pintana.

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La expresidenta Michelle Bachelet dio este miércoles "una mala noticia" a quienes desearían verla jubilada de la vida política: "Eso no va a pasar", advirtió.

La líder socialista fue la oradora principal de un "acto de desagravio" organizado por los partidos de oposición tras el fracaso de su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

Este "bacheletazo" se realizó en el Teatro Municipal de La Pintana y tuvo por anfitriona a la alcaldesa DC Claudia Pizarro.

Dieron discursos, también, la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el excanciller Heraldo Muñoz; la presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano, Gloria de la Fuente; el expresidente Gabriel Boric y la dos veces Jefa de Estado, que no esquivó el tema ONU.

"Los vientos en contra han sido fuertes. Mi candidatura no fue del agrado de todos, pero lo dije antes y lo reafirmo hoy: si incomodo porque creo en la democracia, porque creo en el multilateralismo y la cooperación internacional -porque los problemas son comunes y ningún país va a resolverlos solo-, porque defiendo los derechos de las mujeres y los derechos humanos; la verdad que es un tremendo honor que me hayan vetado por eso", manifestó.

En su intervención, Bachelet advirtió además que "la política tiene que ser capaz de responder a necesidades concretas de la ciudadanía: tiene que entregar seguridad, oportunidades, derechos y esperanzas".

Y agregó: "Si con este acto, hoy día, logramos avanzar en eso, para mí va a tener todo el sentido (haberlo realizado), porque creo que necesitamos recuperar confianza".

Finalmente, respecto a lo venidero, advirtió: "A quienes pensaban que después de esto (no haber logrado el máximo cargo ONU) me iba a ir para la casa, les tengo una mala noticia: esto no va a pasar". 

En su intervención, el expresidente Boric destacó los logros de Bachelet, recordó hitos de su trayectoria, repudió los ataques políticos y personales que ha padecido y señaló que su rol en la unidad del progresismo es "invaluable".

 

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