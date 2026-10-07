Tohá ante opción presidencial de Bachelet: "No perdamos el foco"

La exministra Carolina Tohá llamó a la oposición a no adelantar el debate electoral, luego de que la expresidenta Michelle Bachelet dejara abierta la posibilidad de una tercera carrera presidencial.

En conversación con Lo Que Queda del Día, Tohá sostuvo que las palabras de la exmandataria no constituyen un anuncio de candidatura, sino una respuesta a una pregunta, y advirtió que sería un error convertir esa discusión en el tema central del sector.

"Yo, sinceramente, no lo veo como un anuncio", afirmó. "Ella ha dejado abierta una posibilidad, creo que es bueno tenerlo presente", agregó, aunque recalcó que la ciudadanía enfrenta dificultades y que al actual Gobierno aún le quedan más de tres años.

En ese contexto, planteó que hoy "hay que organizarse para hacer una buena oposición, hay que presentar alternativas, hay que preocuparnos del empleo, de la seguridad, de este mundo que se está poniendo complicado y nosotros dependemos del mundo", sostuvo.

"Creo que es bueno saber que está la alternativa de la expresidenta. Creo que va a llegar el momento para hacer esas evaluaciones", señaló.

"No nos desviemos a cosas electorales"

Consultada por el alcance político del acto de homenaje a Bachelet en La Pintana y sus posteriores declaraciones, Tohá insistió en que corresponde escuchar a la expresidenta, pero mantener la atención en las tareas actuales.

"Tenemos que escuchar y tomar nota de lo que ella dijo, pero mi orientación sería decir: no perdamos el foco hoy día respecto a cuál es nuestro rol", expresó.

La exministra cuestionó al Ejecutivo por entregar "señales confusas" y sostuvo que sus prioridades declaradas no se reflejan en su actuación.

"Si mientras el país está en una gran desorientación porque tiene un Gobierno que da señales confusas, que dice estar priorizando ciertas cosas, pero en su actuación eso no se refleja en la práctica, y la oposición se ve desviada en una conversación que adelanta el tema electoral, creo que no le haríamos ningún favor a cualquiera sea la candidatura que más adelante presentemos", advirtió.

Tohá cerró su llamado poniendo énfasis en la próxima discusión presupuestaria: "Situémonos en nuestra tarea de hoy día, no nos desviemos a cosas electorales en un momento tan delicado como este y con un presupuesto al frente que va a haber que discutir en las próximas semanas".

Presupuesto: "Se dijo una cosa y se hizo otra"

En materia presupuestaria, Tohá cuestionó la distancia entre las promesas del Gobierno y su propuesta de gasto público, y sostuvo que los ajustes han afectado la inversión, un área que consideró clave para impulsar la economía y el empleo.

"Entonces, primer problema que tenemos es que se dijo que se iba a hacer una cosa y se hizo otra. No hubo tales recortes, los pocos que hubo están en inversión; o sea, ¿dónde está la grasa del Estado?", planteó.

Tohá aclaró que no considera negativo que el Gobierno se aleje de su promesa de recortar 6.000 millones de dólares, pero exigió una explicación sobre el cambio de rumbo.

"Yo por mí, ojalá no se hicieran esos recortes. 6.000 millones de dólares en recortes era una tragedia. El problema es que a mí también me importa la verdad en política", expresó.

"Creo que esto no es bueno para la salud de la democracia: que se ganen elecciones diciendo una cosa y después se gobierne haciendo otra. Y eso es preocupante y creo que exige una explicación", agregó.

Cuestionó cambio de nombre de Calles Sin Violencia

Al cierre de la entrevista, Tohá advirtió que el aumento de recursos para seguridad no tiene un correlato suficiente en prevención y cuestionó el cambio de nombre del Plan Calles Sin Violencia, que el Gobierno reformuló como Plan Foco.

"Se mantienen todos sus componentes, pero se le cambia el nombre. ¿Cuál es la lógica de eso? Es como perder continuidad en algo que ha sido tan importante y que le ha permitido al país además tener resultados", afirmó.

"Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de marketing político, porque es bueno para el que lo hace, pero no es bueno para el país", concluyó.