Monckeberg refuta críticas al Servel: Es una "joya que hay que cuidar"

El exintegrante de la Convención Constitucional Cristián Monckeberg (RN) se refirió a la polémica del diputado Gonzalo de la Carrera, quien ha cuestionado el rol del Servicio Electoral y se ha mofado de la aparición en el padrón electoral de detenidos desaparecidos, y señaló que "hay algunos que no quieren nada y que le gusta la polarización", recalcando que el Servel es "una joya que hay que cuidar".

De la Carrera, exmilitante del Partido Republicano, ha generado una ola de reacciones y críticas por sus polémicos tuits, donde ha cuestionado el rol del Servicio Electoral por la aparición de personas fallecidas en el padrón electoral -algo que salió a aclarar el organismo-, como también de los detenidos desaparecidos, una situación que ha sido catalogado como una falta de respeto a la memoria de las víctimas de la dictadura.

En esta línea, en conversación con El Diario de Cooperativa, el exministro tanto de Desarrollo Social como de Vivienda en el último gobierno de Sebastián Piñera expresó que "hay algunos que no quieren nada y que le gusta la polarización... yo no estoy en esa y no creo que una gran mayoría esté en esa postura. A mí no me representa y formo parte de un sector bien mayoritario de la centroderecha".

Además, criticó que "no creo que sea buena receta ningunear y poner en duda el rol que juega el Servicio Electoral, el cual ha ido mejorando en años respecto de la institucionalidad electoral y es una institución que funciona, que puede tener problemas evidentemente, pero que funciona y funciona muy bien".

"Denostar o ningunear o criticar o poner en duda el rol del Servicio Electoral, no me parece adecuado, más cuando hacen un tremendo esfuerzo por organizar las elecciones, son un órgano autónomo constitucional y vaya que han dado resultados positivos", dijo, resaltando que el Servel "cuenta las votos y a la media hora sabemos cuáles son los resultados y nadie los pone en duda, eso es una joya que hay que cuidar".

"NO PODEMOS PASAR LA VIDA DISCUTIENDO LA CONSTITUCIÓN"

En tanto, el también exparlamentario, quien se ha pronunciado a favor del Rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, indicó que de triunfar su preferencia "hay un objetivo común" y es que el capítulo constitucional "se cierre" y tener una nueva Constitución a través de otro proceso.

A su juicio, este nuevo proceso "tiene que ser rápido, porque se ha trabajado mucho en esta materia, más allá de los resultados, ha habido un trabajo gigante", puntualizando que "no podemos pasar la vida discutiendo la Constitución, no es bueno para el Gobierno, no es bueno para las personas, la ciudadanía, no da certeza, yo creo que la gente se va a empezar a agotar".

"Nosotros abrimos un capítulo constitucional hace ya bastantes meses atrás, ese capítulo tenemos que cerrarlo y tenemos que cerrarlo bien, lo que significa tener una nueva Constitución", concluyó.