Mujer denuncia que banco se negó a recibir monedas para hacer un depósito: ¿Qué dice la ley?

Una mujer se volvió viral tras denunciar que un banco se negó a cambiarle monedas para depositarlas en su cuenta personal.

La situación fue dada a conocer a través de un video de TikTok, donde se puede ver a la mujer reclamando al interior de una sucursal de Banco Estado, tras recibir como respuesta que no podían aceptar monedas debido a un "sobre stock" de efectivo en la oficina.

La denunciante, Ana Cisternas, aseguró a CHV que llevaba cerca de 50 mil pesos en monedas de $500 y que su objetivo era ingresarlos a su CuentaRUT. Sin embargo, los trabajadores se negaron a realizar la operación.

Cisternas sostuvo que la negativa le pareció injustificada y acusó a una falta de flexibilidad por parte de los funcionarios, quienes insistieron en que no estaban recibiendo monedas en ese momento.

El episodio reabrió la discusión sobre las obligaciones de las entidades financieras, ya que la Ley 17.572 establece que es obligatorio aceptar hasta 50 monedas de cada denominación en una misma operación.