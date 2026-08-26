Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Cubierto y lluvia
Santiago10.9°
Humedad93%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: País | Mujer

"50 Genias 2026": Iniciativa que busca destacar liderazgos femeninos abrió postulaciones

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Jimena Zapata, CEO de Genias, invitó a nominar mujeres destacadas para la nueva edición del evento, que busca visibilizar talentos en distintas áreas.

Las interesadas pueden inscribirse en siete categorías diversas a través del sitio web oficial hasta finales de septiembre.

 Genias

"La genia no es alguien inalcanzable, las hay en todas partes", destacó la líder de la organización.

Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Jimena Zapata, fundadora y CEO de Genias, conversó con Cooperativa sobre la nueva edición de "50 genias del año 2026", iniciativa que busca visibilizar talentos en diversas áreas y cuya finalidad es mostrar que cualquier persona -sin importar su origen- puede inspirar a otros mediante su trabajo diario y compromiso constante.

El proceso de postulación es sencillo y accesible para todos, explicó en Esa Es la Idea: "Se pueden autopostular o postular a una tercera" persona hasta el 30 de septiembre, señaló Zapata. Lo fundamental es completar correctamente el formulario digital -disponible en la plataforma oficial- para asegurar que el perfil llegue al jurado evaluador.

La calidad del relato prima sobre la popularidad. No importa recibir cientos de menciones; lo relevante es que "la postulación sea buena" y contenga datos medibles. Se busca impacto real, innovación y liderazgo en ámbitos tan variados como la ciencia o el deporte.

"Este año estamos impulsando harto el concepto de 'hay Genias en todas partes'. O sea, la Genia no es alguien absolutamente inalcanzable, lejano, sino que la hay en todas partes. Entonces estamos haciendo la invitación a abrir los ojos, a buscar esa Genia, encontrarla y postularla", aseveró.

Las ganadoras se integrarán a una red de apoyo continuo. Esta comunidad ofrece mentorías, charlas y espacios de visibilidad permanente para las seleccionadas. "Queremos darle esta continuidad a esta red", afirmó Zapata, actuando como un puente estratégico para potenciar el crecimiento profesional femenino.

Los resultados se darán a conocer durante la primera semana de noviembre. Tras el cierre del proceso, un jurado experto revisará los perfiles para elegir a las 50 representantes finales. La invitación es a observar el entorno y reconocer el talento local hoy mismo.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada