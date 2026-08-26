"50 Genias 2026": Iniciativa que busca destacar liderazgos femeninos abrió postulaciones

Jimena Zapata, fundadora y CEO de Genias, conversó con Cooperativa sobre la nueva edición de "50 genias del año 2026", iniciativa que busca visibilizar talentos en diversas áreas y cuya finalidad es mostrar que cualquier persona -sin importar su origen- puede inspirar a otros mediante su trabajo diario y compromiso constante.

El proceso de postulación es sencillo y accesible para todos, explicó en Esa Es la Idea: "Se pueden autopostular o postular a una tercera" persona hasta el 30 de septiembre, señaló Zapata. Lo fundamental es completar correctamente el formulario digital -disponible en la plataforma oficial- para asegurar que el perfil llegue al jurado evaluador.

La calidad del relato prima sobre la popularidad. No importa recibir cientos de menciones; lo relevante es que "la postulación sea buena" y contenga datos medibles. Se busca impacto real, innovación y liderazgo en ámbitos tan variados como la ciencia o el deporte.

"Este año estamos impulsando harto el concepto de 'hay Genias en todas partes'. O sea, la Genia no es alguien absolutamente inalcanzable, lejano, sino que la hay en todas partes. Entonces estamos haciendo la invitación a abrir los ojos, a buscar esa Genia, encontrarla y postularla", aseveró.

Las ganadoras se integrarán a una red de apoyo continuo. Esta comunidad ofrece mentorías, charlas y espacios de visibilidad permanente para las seleccionadas. "Queremos darle esta continuidad a esta red", afirmó Zapata, actuando como un puente estratégico para potenciar el crecimiento profesional femenino.

Los resultados se darán a conocer durante la primera semana de noviembre. Tras el cierre del proceso, un jurado experto revisará los perfiles para elegir a las 50 representantes finales. La invitación es a observar el entorno y reconocer el talento local hoy mismo.