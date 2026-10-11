Ministra Marín: Descalificar a mujeres en política eleva las barreras

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, defendió la continuidad de su cartera y cuestionó las descalificaciones hacia las mujeres en política, a propósito de las polémicas declaraciones contra Michelle Bachelet y Evelyn Matthei.

La intervención se produce tras los dichos del diputado Javier Olivares (PDG), quien sugirió que la expresidenta debía seguir los pasos de Matthei y dedicarse a cocinar, luego de que Bachelet abriera la posibilidad de una tercera candidatura presidencial. La secretaria de Estado ya había emplazado al parlamentario a disculparse por esas expresiones.

En una carta enviada a El Mercurio, titulada "Estar en los lugares que queramos", Marín afirmó que "las diferencias políticas son legítimas, pero no justifican la falta de respeto que esta semana vimos hacia las mujeres".

La ministra distinguió entre valorar las labores domésticas y utilizarlas para limitar la participación femenina en el debate público.

"Cocinar y cuidar a la familia son tareas valiosas y no tienen que ser menospreciadas. Usarlas como respuesta a una opinión política no es un argumento ni una crítica: es pretender fijarle a una mujer el lugar que debe ocupar por el solo hecho de serlo", sostuvo.

Las barreras para las mujeres en política

Para fundamentar su planteamiento, Marín expuso cifras sobre la brecha entre el peso electoral de las mujeres y su representación en cargos de elección popular.

Según los datos citados en la carta, las mujeres constituyen cerca del 51% del padrón electoral, pero desde marzo ocupan el 33,5% de los escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados y el 32% del Senado.

En el ámbito municipal, añadió, solo cerca del 17% de las alcaldías están encabezadas por mujeres, mientras que en los concejos municipales su presencia alcanza un tercio.

"Cada vez que se descalifica a una mujer en política, esas barreras se hacen más altas, y de paso, se entrega un mensaje desalentador a quienes quieran incorporarse", advirtió.

Defensa del Ministerio de la Mujer

A partir de ese diagnóstico, la secretaria de Estado vinculó la controversia con la necesidad de mantener la institucionalidad que encabeza.

"Por eso, como ministra de la Mujer y la Equidad de Género, creo que comentarios como los de esta semana muestran por qué el Ministerio debe seguir existiendo", expresó.

Marín cerró su carta con un llamado a resguardar el respeto por sobre las discrepancias políticas: "Podemos discrepar en nuestras ideas, pero el respeto debe estar por encima de cualquier diferencia. Las mujeres podemos estar en los lugares que queramos".