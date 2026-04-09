Concepción: Instalan primeras vigas de viaducto que reemplazará al antiguo Puente Esmeralda

Este jueves se instaló la primera viga de la estructura que reemplazará al antiguo Puente Esmeralda de Concepción (Región del Biobío), cuyo fin es mejorar la conectividad terrestre entre el casco histórico de la ciudad y la ribera del río Biobío.

"Esta es una obra que tiene un realce importante ya que la conexión que tiene es principalmente del centro de Concepción hacia el río Biobío y eso tiene varias conexiones. Estamos conectando con obras del MOP, que vienen desde el puente Chacabuco, y también con las poblaciones aledañas. Es relevante por eso, la conexión con Parque Ecuador, Cerro Caracol, borde río y el centro de Concepción", destacó Luis Anselmo, seremi de Vivienda en el Biobío.

Se estima que el viaducto, cuya inversión supera los 23 mil millones de pesos, estará completamente habilitado durante el segundo semestre de 2027.