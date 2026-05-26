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Tópicos: País | Obras Públicas

Poduje acordó soluciones con trabajadores del Biobío abandonados por Tapusa

Publicado:
| Periodista Radio: Cristofer Espinoza
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El ministro de Vivienda anunció que los sueldos y vacaciones pendientes de los contratistas de la constructora española serán pagados la próxima semana.

En tanto, los subcontratistas deberán demandar a su cartera para llegar a una conciliación que permita recuperar los dineros retenidos.

Poduje acordó soluciones con trabajadores del Biobío abandonados por Tapusa
 Ministerio de Vivienda (X)

El titular de Vivienda lo anunció durante una nueva visita al Biobío este martes.

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En el marco de una nueva visita en la Región del Biobío este martes, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, alcanzó acuerdos con trabajadores de la empresa Tapusa, que abandonó obras en el eje Colón, Puente Esmeralda y Puente Perales, y dejó salarios y otros beneficios impagos.

La primera reunión que sostuvo fue con los contratistas directos de la compañía española, que culminó con un compromiso por pagar los sueldos pendientes y las vacaciones.

Según consignó la cartera en X, las deudas se saldarán la próxima semana "gracias al cobro de la boleta de garantía", aunque queda pendiente la resolución de los finiquitos.

Por otro lado, el caso de los subcontratistas -que superan en número a los trabajadores directos- se allanará por la vía judicial, es decir, éstos tendrán que demandar al Minvu y, posteriormente, llegar a una conciliación para recuperar los dineros retenidos.

De todos modos, la solución acordada hoy por ambas partes permite evitar las manifestaciones que habían sido anunciadas por los subcontratistas.

En la oportunidad, Poduje también fue consultado por el Informe de Finanzas Públicas, y aseguró que hace rato había alertado la existencia del denominado "machetazo Grau", en alusión al exministro de Hacienda, a quien responsabiliza por una disminución en los subsidios disponibles.

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