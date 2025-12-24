Contraloría detectó desorden financiero en 73 entidades públicas

La Contraloría General de la República analizó los estados financieros de 73 entidades públicas entre 2020 y 2024, sin poder confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por estas instituciones.

El resultado se debió a que los auditores no lograron obtener evidencia suficiente y adecuada que respalde los saldos contables, principalmente por debilidades en los controles internos, inconsistencias en registros contables y falta de análisis que sustente las cifras reportadas. También se detectaron problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos.

El análisis impidió "asegurar la confiabilidad de la información financiera presentada por las entidades fiscalizadas, impactando en sus decisiones estratégicas y demuestran riesgo de gestión financiera deficiente, errores o fraudes. En total, son 15,9 billones de recursos involucrados: un 91% corresponde al Gobierno Central y el 9% restante al Sector Municipal".

Ante esta situación, Contraloría dispuso acciones disciplinarias, entre las que se encuentran 27 sumarios, 10 procedimientos internos y 10 remisiones a organismos como el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo que "una vez que tengamos a la vista el detalle del informe, hay que ver si se trata de procedimientos que tienen que ser corregidos u otro tipo de sugerencia o de recomendaciones que la propia Contraloría pueda hacer al respecto, así que cuando se tenga a la vista el detalle nos pronunciaremos al respecto".

"Es necesario precisar que el periodo al cual se refiere se inicia el año 2020 y termina el año 2024, es decir, más de dos años atrás y seis años atrás respecto de la situación actual, entonces hay que ver si esos procedimientos han sido corregidos para la correcta administración de los recursos públicos", añadió.

El diputado Frank Sauerbaum (RN) dijo que "es grave que la contralora estime que hay una falta de confiabilidad en la administración financiera entregada por las diversas organizaciones del Estado, lo que hace imposible una fiscalización adecuada y transparente del uso de los recursos".

"Las rendiciones de cuentas y control financiero son amateur y demuestran solamente la desidia con la que se administran los recursos de todos los chilenos. Esto sin duda va a ser un desafío para el próximo gobierno del Presidente Kast, hay que darle certeza a los chilenos de que no solo se evitará la corrupción, sino que también los recursos van a llegar realmente a los más necesitados", añadió.