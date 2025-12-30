Contraloría ordenó destituir a alcalde de Vichuquén: condujo vehículo fiscal ebrio

La Contraloría General de la República (CGR) ordenó la destitución del alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera (RN), tras una investigación sumaria por uso indebido de un vehículo fiscal, luego de ser detenido conduciendo en estado de ebriedad.

El hecho se remonta al 20 de septiembre, cuando el jefe comunal de la comuna de la Región del Maule fue fiscalizado por Carabineros en la localidad de La Huerta, en la comuna de Hualañé. Según informó la policía, el alcotest confirmó que conducía bajo los efectos del alcohol.

Posteriormente, Rivera fue formalizado por el delito de conducción en estado de ebriedad, quedando con las medidas cautelares de arraigo nacional y suspensión de su licencia de conducir.

A raíz de estos antecedentes, la Contraloría instruyó una investigación administrativa y determinó la destitución del jefe municipal, aunque la medida puede ser impugnada mediante los recursos correspondientes.

De acuerdo con el artículo 11 del Decreto Ley 799, que regula el uso y circulación de vehículos estatales, "toda infracción será sancionada con alguna de las medidas disciplinarias establecidas en el Estatuto Administrativo, inclusive la destitución".

La CGR tiene la facultad de sancionar directamente el mal uso de vehículos fiscales por parte de autoridades, lo que puede culminar en la destitución. En otros casos, cuando se trata de faltas o delitos distintos, el organismo solo puede instruir una investigación administrativa, informar al Concejo Municipal y eventualmente remitir los antecedentes al Tribunal Electoral Regional (TER).