Tópicos: País | Organismos del Estado | PDI

PDI recibe terreno para construir su nuevo mega cuartel en la Costanera de Concepción

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
En portada

Después de una espera de 17 años, la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región del Biobío finalmente recibió el terreno necesario para la construcción de su anhelado mega cuartel.

El Ministerio de Bienes Nacionales concretó el traspaso del sitio, ubicado en la Costanera de Concepción, marcando el inicio de la fase final para un proyecto de gran envergadura.

El objetivo es edificar una moderna estructura que alcanzará los 17.000 metros cuadrados de construcción, diseñada para albergar y unificar en un solo lugar a todas las unidades investigativas de la PDI en la zona.

