San Bernardo: Vivienda entregó terreno para trasladar Cuartel de Bomberos afectado por robos

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo oficializó el traspaso de un terreno que permitirá a la Sexta Compañía de Bomberos de San Bernardo trasladar su cuartel, donde contará con mayor resguardo y seguridad, tras la ola de robos que sufrió y que motivó su cierre.

"La labor que realiza Bomberos no la hace nadie más y eso es fundamental siempre tenerlo presente. Si no llegan bomberos, no llega nadie más. Son los únicos que acuden en necesidades tan extremas como cuando se produce alguna emergencia", dijo el ministro Felipe Ward.

El terreno al cual se trasladará la Sexta Compañía de Bomberos se encuentra muy cerca del actual cuartel y cumple con las condiciones de seguridad para sus voluntarios, permitiéndoles atender las mismas zonas que antes cubrían.

"Le quiero decir a la comunidad que esté tranquila, que vamos a instalarnos a seis cuadras de aquí, pero vamos a seguir cubriendo el mismo sector, las mismas 130 mil personas van a seguir con la misma seguridad bomberil", comentó el superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Bernardo y El Bosque, Fabián Bustamante.