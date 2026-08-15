Convocatoria de Líderes Mayores cerró con 1.440 candidatos, seis de ellos con más de 100 años

La convocatoria de 100 Líderes Mayores 2026 -que reconoce a gente mayor de edad por sus aportes y liderazgo en el país en materia cultural, artística, política, entre otros- cerró con 1.440 candidatos únicos, de los cuales seis superan el siglo de vida.

La cifra inicial de 4.480 postulantes superó la edición del año anterior. El promedio de edad de los candidatos únicos es de 82 años, contando con 136 de ellos mayores a 90.

"Llegaron candidatos de todas las categorías. Tres de ellas, 'Ciencias y Humanidades,Cultura y Artes' y 'Labor Comunitaria y Política' superaron las mil postulaciones cada una. Estamos muy contentos", destacó Sofía Rivas, directora ejecutiva de Conecta Mayor UC.